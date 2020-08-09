لقطات من آخر ظهور سينمائي للراحلة رجاء الجداوي/ فيديو



طرح المنتج أحمد السبكي، امس السبت، الإعلان الرسمي لفيلم “توأم روحي”، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية، والذي يشهد على آخر ظهور سينمائي للفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي.

وأوضح السبكي في الإعلان الذي طرحه على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، أن الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائية، في 19 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن قرر سحبه من العرض في عيد الأضحى.

وقال السبكي أن سحب الفيلم قد جاء لعدة أسباب، أولها عدم تشغيل حفلتي 10 ومنتصف الليل في المراكز التجارية والسينمات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناع الأفلام، خاصة أن 80% من إيرادات أي دور عرض تعتمد على حفلتي 10 ومنتصف الليل.

وفيلم “توأم روحي” من إنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وقد توفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس “كورونا” المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية، عن عمر ناهز 86 عاما.

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