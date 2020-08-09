سائق سيارة نفايات بمنطقة اربد يعيد تدوير الالبان التالفة وبيعها

اربد 9 آب (بترا)- ضبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في إقليم الشمال، وبالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة والمباحث البيئية، سيارة نقل نفايات تابعة لإحدى البلديات الكبرى في الإقليم تجمع الألبان منتهية الصلاحية وتعيد تعبئتها وبيعها.

وفي التفاصيل، اوضح مصدر مسؤول في المؤسسة لوكالة (بترا) اليوم الأحد، أن سائق السيارة يقوم بتنزيل حمولتها من الألبان المرتجعة ومنتهية الصلاحية التي ترسل إلى مكب نفايات الشمال “الاكيدر” في أحد المنازل بالقرى المجاورة للمكب لإعادة تدوريها وتعبئتها ثم طرحها في الاسواق بتواريخ جديدة.

وقدر المصدر أن كميات الألبان المضبوطة منتهية الصلاحية والمعدة لإعادة توزيعها في الاسواق كغذاء تزيد عن 2000 كغم

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