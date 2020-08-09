تعديل جزئي على توزيع المياه لبعض المناطق في عمان والرصيفة غدا

قالت شركة مياه الاردن مياهنا إن برنامج توزيع المياه ليوم غد الاثنين، سيتأثر جزئيا لمناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء، بسبب قيام احد مقاولي مشروع الباص السريع التابع لأمانة عمان الكبرى بإجراء تحويل على مسارات خطوط مياه رئيسية من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 4 مساء.

واشارت الوزارة، في بيان اليوم الاحد، الى ان المناطق التي ستتأثر أدوارها في عمان هي: طبربور “ضاحية الصفا، حي الشهيد الجنوبي، منطقة أبو عليا”، وفي الرصيفة “حي جعفر العالي، منقطة جريبا، التطوير الحضري العالي،حي الحسين العالي، ضاحية الملك عبدالله، حي الرشيد العالي”.

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