وزير التربية: لا موعد محددا لإعلان نتائج التوجيهي حتى الان

اكد وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، ان الوزارة لم تحدد بعد اي موعد لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2020، نافيا صحة كل ما يتم تداوله حول موعد الاعلان ونسب النجاح.

وقال الدكتور النعيمي لوكالة (بترا) اليوم السبت، إن عملية استخراج النتائج ما زالت تمر بمراحلها المتبعة بالوزارة وفي ادارة الامتحانات العامة والاختبارات، مبينا ان الوزارة ستعلن في وقت لاحق عن موعد اعلان النتائج حين استخراجها بشكل نهائي.

بدوره، نفى مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، علي حماد صحة ما يتم تداوله حول تواصل الوزارة مع أوائل طلبة الثانوية العامة وابلاغهم بالنتائج وموعد اعلانها، معتبرا ذلك عارِيا عن الصحة.

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