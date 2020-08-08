ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 158 شهيداً وأكثر من 6 آلاف جريح..والجيش اللبناني يشدد على ضرورة سلمية التعبير/ فيديو
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وزير التربية: لا موعد محددا لإعلان نتائج التوجيهي حتى الان

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