وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 9 إصابات بالكورونا 4 منها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1246.. ولا حالات شفاء

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت 4 منها محليّة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1246.

وتوزعت الحالات الجديدة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على النحو الآتي: حالتان محليّتان مخالطتان لأحد المصابين في محافظة إربد، تمّ الإعلان عنهما مساء أمس، وحالة أخرى في محافظة إربد لمواطنة ستينيّة، يتمّ الاستقصاء عن سبب إصابتها، وحالة من محافظة المفرق لمواطن يعمل في مركز حدود جابر، يتمّ الاستقصاء عن سبب إصابته، وحالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (من السعوديّة والإمارات)، إضافة إلى ثلاث حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر حدود العمري.

وأشار الموجز إلى عدم تسجّيل أيّ حالة شفاء اليوم، إضافة إلى إجراء 5827 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 640548 فحصاً.

ونوه إلى الإعلان عن موعد تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 خلال الأسبوع الحالي ولاسيما مع تسجيل حالات إصابة محليّة، إذ يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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