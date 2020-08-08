لانه يحمي العمود الفقري.. الجلوس أرضاً أفضل منه على الكراسي

يجلس أغلب الناس في أيامنا هذه على الكراسي والأرائك، لكن افتراش الأرض ما زال شائعا في بعض الثقافات، وقد أثبتت دراسات علمية أن له فوائد صحية كثيرة.

وفي تقريرها الذي نشره موقع “إف بي. ري” الروسي، قالت مارينا لوباتشيفا إن الجلوس على الأرض على “النمط الهندي” أو على طريقة “يانبان” اليابانية، يعتبر مريحا ومفيدا لحماية العمود الفقري، ويجنّب الكثير من الأضرار الصحية.

وأشارت الكاتبة إلى أن عددا من الاختبارات السريرية أظهرت أن الجلوس على الأرض مفيد جدا في توزيع كتلة الجسم بشكل متوازن، وهو ما يعطي قدرا كبيرا من الراحة.

وعادة ما يؤثر الجلوس لفترات طويلة في الوضع ذاته على الفقرات القطنية من العمود الفقري، لذلك ينصح أخصائيو الصحة بتغيير وضعية الجلوس بانتظام واستخدام الكراسي المريحة التي تحمي العمود الفقري وتوزع وزن الجسم بشكل متوازن.

وحسب الكاتبة، فإن أغلب الكراسي الحديثة لا تسمح بالجلوس في وضع سليم، أما على الأرض فإن الجالس يضبط وضع جسمه تلقائيا، مما يُبقي العمود الفقري مستقيما ويساعد في الحماية من آلام أسفل الظهر.

ويؤكد خبراء أن الفقرات القطنية تتخذ وضعا طبيعيا أثناء الجلوس على الأرض، وهو ما يجعل هذه الجلسة مريحة وغير مؤذية.

ووفقا لدراسة كورية جنوبية نشرت عام 2012، فإن الجلوس على الأرض يحمي العمود الفقري، في حين يؤدي الجلوس في وضعية خاطئة إلى تفاقم آلام أسفل الظهر.

وتشير الأبحاث إلى أن الجلوس بأرجل متقاطعة على الكرسي يضع الكثير من الضغط على الأقراص الفقرية ويؤدي إلى مشاكل صحية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة.

وخلصت دراسة أجريت عام 2016 من قبل باحثين في جامعة فيدياساجار الهندية ونقلها موقع “إف بي. ري” الروسي- إلى أن الجلوس على الأرض مع ثني الأرجل أقل ضررا بالمقارنة مع وضعيات الجلوس الأخرى.