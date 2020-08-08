اجواء صيفية ضمن معدلاتها المعتادة في اغلب المناطق اليوم

تنخفض درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، لتسجل ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاحد انخفاض قليل آخر على الحرارة وتكون الأجواء خلال اليومين المقبلين صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً الى حارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 22، وفي مناطق السهول 32 – 20، وفي الاغوار الشمالية 39 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27 وفي البحر الميت 40 – 28، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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