300 ألف لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت.. ووزير الصحة يعلن ارتفاع عدد شهداء الانفجار إلى 154

أفاد وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلا.

جاء ذلك خلال استقبال حسن لوفد جزائري طبي في زيارة إلى لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، حسبما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأوضح الوزير اللبناني أن عشرين في المئة من الجرحى البالغ عددهم زهاء 5000 احتاجوا إلى الاستشفاء، أما الحالات الحرجة فعددها 120 خصوصا أن الزجاج المتطاير أدى الى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.

اما الهيئة العليا للإغاثة فقد اكدت اليوم الجمعة أن أكثر من 8000 وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وبينما تتواصل أعمال البحث عن الأشلاء ورفع الأنقاض ، فقد أعلن محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في المرفأ منذ يومين.

وتواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لسد احتياجاتها، حيث تم العثور على ثلاث جثث ما يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 154 والجرحى إلى أكثر من 5 آلاف.

من جهة أخرى أكد رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، أن “نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الأبنية المتضررة بالتعاون مع هيئة الإغاثة”، مشيرا إلى أنه “سيتم الكشف على الأبنية الأثرية كي لا تسقط، لأنها غالية علينا”.

ولفت عيتاني في حديث لـ “LBCI” إلى أنه “تواصل مع 5 شركات لإزالة الركام”، موضحا أنه “تم استدعاء 400 عنصر من الحرس البلدي في المدينة لنشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة”. وكشف عيتاني أنه لا “أثر لعناصر فوج إطفاء بيروت حتى الساعة باستثناء المتطوعة سحر فارس، التي تم تشييعها أمس”.