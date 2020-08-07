وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة شفاء 7 حالات، وتسجيل 5 إصابات بالكورونا احداها محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1237

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل (5) إصابات بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة، وعلى النحو الآتي:

– حالة محليّة لمواطن في محافظة إربد، يتمّ الاستقصاء حاليّاً عن سبب الإصابة، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمةً لتحديد المخالطين وفحصهم، وعزل البناية التي يقطن بها.

– حالتان بين القادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (من السعوديّة والعراق).

– حالتان لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1237) حالة.

كما سُجِّلت (7) حالات شفاء اليوم، جميعها في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، فيما تمّ إجراء (5976) فحوصات مخبريّة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (634721) فحصاً.

وفي ظلّ عودة تفشّي وباء كورونا في العديد من دول العالم والإقليم، دعت وزارة الصحّة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

وقالت الوزارة انه سيتمّ خلال الفترة المقبلة تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، الذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.