الامن العام ينفي خبرا مفبركا حول مطاردته لاحدى النساء

عمان 6 آب(بترا)- حذرت مديرية الأمن العام من وجود محرضين واصحاب اجندات سياسية وحزبية تحريضية يحاولون تضليل الشارع الاردني بنشر منشورات كاذبة حول مطاردة الاجهزة الامنية لسيدة في احدى محافظات المملكة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان امس الخميس، انه وخلال الساعات الماضية رُصِد عدد من المنشورات لاشخاص يحملون اجندات سياسية تحريضية، حول قيام الاجهزة الامنية بمطاردة سيدة في احدى المحافظات، وذكر اسم السيدة بهدف التحريض والاساءة للاجهزة الامنية.

وأكد الناطق الاعلامي ان كل ما ذكر في تلك المنشورات التي يحمل اصحابها اجندات سياسية تحريضية هو غير صحيح وانه لم يتم ملاحقة اي سيدة في تلك المحافظة، مشيراً الى ان المرأة الاردنية هي محل تقدير واحترام ولا يمكن للاجهزة الامنية مطاردتها بتلك الصورة التي يحاولون ايصالها لتحقيق مآرب شخصية وحزبية ضيقة.

واكد انه ان كان هناك اي ملاحقة لتلك السيدة فهي ليست من الاجهزة الامنية، وعليها فوراً التوجه لاقرب مركز امني والإبلاغ عن ذلك لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحق من يلاحقها.

وشدد انه سيتم احالة كل من نشر مثل تلك المنشورات الكاذبة التي لا تحمل سوى هدف واحد هو التحريض والاساءة للاجهزة الامنية الى القضاء ووفق الاصول القانونية المتبعة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة