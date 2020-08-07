اجواء حارة في كل المناطق اليوم، وعلى المتنزهين تجنب مواجهة الشمس

يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، بحيث تصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية. ويطرأ الأحد إنخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، بينما تبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 19، وفي مرتفعات الشراة 31 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 24، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 40 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 30 وفي البحر الميت 41 – 29، وفي خليج العقبة 43 – 29 درجة.

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