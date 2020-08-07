زمن العار العربي.. ماكرون يرفض دعوات لبنانية لعودة الانتداب ويقول: لا تطلبوا من فرنسا ألا تحترم سيادتكم/ فيديو
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جرينتش+2 01:33
إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس في غزة، وصافرات انذارها تنطلق خطأ بالجليل على الحدود اللبنانية

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