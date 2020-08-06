وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة، وتسجيل إصابة واحدة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1232

أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة غير محلية بفيروس كورونا المستجدّ، لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1232.

واشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الخميس، إلى تسجيل 11حالة شفاء، (10) منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفتت الوزارة إلى إجراء 6125 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء و حتى الآن 628745 فحصاً.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والوقاية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، وارتداء الكمّامات، واتّباع جميع سبل الوقاية، واستخدام تطبيقي “أمان” و “صحتك”، وذلك في ظلّ عودة تفشّي وباء كورونا في العديد من دول العالم والإقليم.

كما اشارت إلى تفعيل أمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020 خلال الفترة المقبلة ، والذي يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات، أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.