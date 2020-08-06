ماكرون يلتقي رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في لبنان



التقى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الخميس في بيروت، بعدد من رؤساء الاحزاب والكتل النيابية في لبنان.

وقد غادر رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، بدون الادلاء بأي تصريح.

اما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط فقال: “كلام ماكرون واضح، اذا لم تساعدوا انفسكم لن نساعدكم وبدأ بالامور البسيطة التي قالها وزير خارجيته اي حلوا قصة الكهرباء والمياه والامور الحياتية”، وتابع “هي اهم من مناقشة السياسات الدولية والاقليمية، وكان واضحا ان لا ثقة للشعب بالطبقة السياسية”.

بدوره، قال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إن “ماكرون تحدث بتغيير اسلوب العمل لا تغيير النظام، وهو أثبت بأنه صديق حقيقي للبنان”.

من جهته، قال النائب سامي الجميل: “سمعنا من الرئيس الفرنسي فشة خلق، فقد قال الحقيقة كما هي”.

أما ئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فقال: “مجرد ان رئيس فرنسا ترك كل مشاكل بلاده ليأتي الى لبنان، فهذه خطوة كبيرة ولقد قدموا مساعدات ويريدون تقديم سواها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام