كبار الفنانين العرب يعبّرون عن محبتهم للبنان وتضامنهم مع شعبه

عبّر العديد من نجوم الفن في العالم العربي عن تضامنهم الكبير مع لبنان، بعد الحادث الأليم الذي أصاب كل اللبنانيين، نتيجة الإنفجار الضخم الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.

ودعا هؤلاء الفنانون للوقوف الى جانب لبنان ومساندة شعبه في هذه المحنة العصيبة، مؤكدين على محبتهم الكبيرة لهذا البلد، وكتبوا عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحلام: يارب احفظ لبنان وأهلها

سميرة سعيد: مشهد مخيف ومرعب.. لا افهم في لغة السياسة ولا بموائماتها ولا بمتناقضاتها لكن هل هناك مبرر لكل هذا الدمار والعنف.. الله يحفظ لبنان ويحفظ عالمنا من كل هذه الكوارث التي تتوالى علينا تباعا..

لطيفة التونسية: انا فى حاله من الذهول والحزن والاستغراب بيروت موش ناقصه هموم .انا حزينه جداااااااااا يارب لطفك بلبنان واهله بيروت يا لبناني لا تستسلم حسبى الله ونعم الوكيل حسبى الله ونعم الوكيل.. امنيه شخصيه اطلبها من كل مواطن عربي لازم كلنا نقف وقفه انسانيه وتاريخيه مع بيروت امنيتي يتاسس صندوق خاص في كل بلد للمساعدات الانسانيه لكل المتضررين

شيرين عبد الوهاب: ربنا يرحم اللي توفوا في الحادث المؤلم النهارده وبعزي أهلهم، وعمر لبنان ما هتبقى المدينة المنكوبة، دي مدينة كل حاجة حلوة

يسرا: حزينة على بيروت وأهل بيروت.. حزينة على أجمل بقاع الأرض وحزينة من اللي بيحصل فيها كل يوم.. و بدعي من كل قلبي ان ربنا ينصرها و يحفظها من كل سوء لبنان.

أحمد السقا: اللهم احفظ “لبنان ” سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمي

تيم حسن: الله يرحم الضحايا ويشفي الجرحى ويحميك يا لبنان

تامر حسني: اسألكم الدعاء للبنان و شعب لبنان بسبب هذا الحادث القاسي ..و اسألكم الدعاء بالشفاء لكل مصاب و الدعاء و الفاتحه على روح كل شهيد ،، اللهم إحفظ لبنان و كل البلاد العربيه.

سعد لمجرد: الله يحفظك يا لبنان

نادية الجندي: ربنا يحفظ لبنان وشعبها من كل شر خالص التعازي لأشقائنا في لبنان جراء حادث الأنفجار الأليم الذي وقع منذ قليل في بيروت ويارب كل أصدقائي بلبنان يكونوا بألف خير

ميريام عطالله: معك الله يا بيروت

كاظم الساهر: نتضامن مع الشعب اللبناني الحبيب في هذا اليوم الكارثي. تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والرحمة لأرواح الشهداء. اللهم احفظ لبنان و شعبه.

عبد الله الرويشد: الله يحفظك وقلوبنا معك بيروت.

عبد المجيد عبد الله: اللهم أحفظ لبنان واهلها ..

شمس الكويتية: اما ان الاوان لان يرتاح لبنان ؟

نوال الكويتية: اللهم ألطف في لبنان اللهم احفظ لبنان حسبنا الله ونعم الوكيل قلوبنا معاكم الله يحفظكم

عمرو دياب: خالص عزائي للشعب اللبناني، وتمنياني بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

محمد حماقي: اللهم احفظ لبنان وأهلها.. دعواتنا لكل المصابين والضحايا

صابر الرباعي: يا لطيف ألطف بلبنان و شعبه،لا أجد كلمات تعبر عن حزني العميق لما حدث اليوم في لبنان، الله يرحم كل الشهداء، و يشفي كل المصابين و يبعد عن لبنان و شعبها كل مكروه. يا الله لبنان ما يستاهل كل هذا اللي يحصل فيه، ربي يحمي لبنان و يحمي كل اللبنانيين و يبعد عنهم كل مكروه.

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