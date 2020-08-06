صيّف يا صيف.. أجواء صيفية عادية تسود مناطق المملكة اليوم

تكون الأجواء اليوم الخميس، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتنخفض الحرارة قليلاً يوم السبت، لتعود الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وتبقى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 23، وفي مناطق السهول 31 – 21، وفي الاغوار الشمالية 39 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 27، وفي البحر الميت 39 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

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