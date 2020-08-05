3103 طلاب من ابناء المغتربين الاردنيين سجلوا الكترونيا في مدارس المملكة

سجل 52943 طالبا وطالبة بالمملكة في الصف الاساسي الاول للعام الدراسي المقبل 2021/2020 حتى مساء أمس، حسب امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات.

وقالت الدكتورة قبيلات في تصريح لوكالة ( بترا) اليوم الاربعاء، إن 3103 طلابا من ابناء الاردنيين في الخارج سجلوا ايضا الكترونيا في المدارس بالمملكة، في الوقت الذي استقبلت فيه الوزارة 450 طلبا الكترونيا لغاية معادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، و 554 طلبا من المنشآت التعليمية الخاصة لغايات تجديد الترخيص.

وأكدت الدكتورة ان جميع الطلبات المقدمة عبر المنصات الالكترونية تخضع لتقييم وبحث كل حسب طبيعتها من قبل كوادر الوزارة المعنية لاستكمالها وفق التعليمات والقوانين الناظمة.

يذكر ان وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق، اطلاق عدد من الخدمات الكترونية الجديدة في اطار حزمة الخدمات التي تقدمها، تشمل تسجيل الطلبة في الصف الاول الاساسي بالمدارس للعام الدراسي المقبل، وتجديد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومعادلة شهادات الثانوية العامة غير الاردنية، اضافة الى خدمة التسجيل بالمدارس للطلبة الاردنيين خارج المملكة لغايات تسهيل الالتحاق بها حال عودتهم.

وتأتي الخدمات الالكترونية المتنوعة لوزارة التربية والتعليم، في اطار جهودها لاستثمار التكنولوجيا في العملية والخدمات التعليمية، وتوظيفها بشكل امثل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة جراء جائحة كورونا، وتسهيلا على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

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