وزير الاعلام ينفي نبأ تأجيل فتح مطار الملكة علياء لخلافات مالية

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، استمرار مراحل إعادة الأردنيين من الخارج، آملا في إنهائها خلال شهرين عن طريق زيادة عدد الرحلات وزيادة عدد الغرف الفندقية المخصصة للحجر، لاستيعاب الأردنيين من كافة البلدان بغض النظر عن تصنيف حالتها الوبائية.

ونفى العضايلة لإذاعة “حسنى”، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عن اسباب تأجيل فتح مطار الملكة علياء لخلافات مالية، مشيرًا الى أن “المرحلة التي يُقبل عليها الأردن” من فتح المدارس والجامعات وإجراء الانتخابات تستلزم توخي الحذر.

وكشف العضايلة عن قرارٍ قيد الدراسة لتخفيض مدة الحجر للدول الصفراء الى نحو أسبوع واحد فقط.