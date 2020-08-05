وزارة الخارجية: ارتفاع عدد اصابات الاردنيين بانفجار بيروت الى 7

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير ضيف الله الفايز، ارتفاع عدد إصابات الأردنيين بانفجار بيروت الى سبع إصابات، تلقى أربعة منهم العلاج اللازم، ووضعهم الصحي جيد، فيما يتلقى ثلاثة مصابين آخرين العلاج حالياً في المستشفى.

واوضح الفايز أن وحدة مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في بيروت تتابع أوضاع الجالية الأردنية، وأنها على تواصل مستمر معهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مهيبا بالمواطنين الأردنيين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية اللبنانية.

كما دعا المواطنين الأردنيين إلى التواصل مع السفارة أو وحدة مركز العمليات في الوزارة في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837، وحدة مركز العمليات في الوزارة: 00962795497777-

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