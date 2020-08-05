لإقامته حفل زفاف.. إغلاق مطعم في الزرقاء بالشمع الأحمر

أغلقت كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء، اليوم الأربعاء، مطعماً بالشمع الأحمر لمخالفته أمر الدفاع رقم 11، المتضمن تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف لوكالة (بترا)، إن المطعم الذي يقع في منطقة السخنة في الزرقاء، أقام حفل زفاف بحضور عدد كبير من المدعوين، مخالفاً بذلك أمر الدفاع رقم 11.

وأضاف أنه تم إغلاق المطعم بالشمع الأحمر وتحويل مالكه إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، مؤكداً ضرورة التقيد بأوامر الدفاع التي اتخذتها الحكومة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة