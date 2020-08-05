ضبط 4 شاحنات بازلت مستخرج بطريقة مخالفة في الهاشمية والضليل

ضبطت وزارة المياه والري، مساء أمس الثلاثاء، وبالتعاون مع متصرفية لواء الهاشمية ومديرية الامن العام والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، بمنطقة الهاشمية والضليل بالزرقاء، أربع شاحنات محملة بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة من أراضي الخزينة بمحطة الخربة السمرا والضليل.

وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن صخور البازلت تحقق عائدا ماليا واقتصاديا للدولة، موضحة انها أوقفت اربعة سائقين لتحويلهم للمدعي العام وحجزت الحمولة والسيارات لدى مديرية المشاغل المركزية.

وبينت انه بعد وصول المعلومات عن استخراج الصخور، شكل متصرف لواء الهاشمية الدكتور مالك خريسات فريقا أمنيا لرصد المخالفات وضبط الاعتداءات.

كما ضبطت الوزارة مساء أمس شاحنتين محملتين بصخور البازلت اثناء محاولتهما مغادرة منطقة الهاشمية من احدى الطرق المخفية، واستدعيت قوة امنية من مركز أمن الهاشمية وضبطت المخالفين والحمولة والمركبات، وحجزتها وأعدت الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وفي منطقة الضليل ضبطت شاحنتين محملتين بالبازلت المستخرج بطريقة مخالفة من قبل الشرطة البيئية، بالتعاون مع مركز أمن الضليل، وحجزت المركبات والسائقين والحمولة وأعدت الضبوطات وحولت المضبوطات إلى المدعي العام.

وقد دعت المواطنين إلى الابلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارىء المياه 117116.