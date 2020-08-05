البنتاغون يكذّب ترامب وينفي وجود اي دليل لدى الجيش الأمريكي على أن انفجار بيروت هو هجوم مدبر

قالت ثلاثة مصادر في البنتاغون، لقناة “سي إن إن” اليوم الاربعاء، إنه لا يوجد لدى الجيش الأمريكي أي دليل، على أن الانفجار في بيروت، نجم عن هجوم، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا.

ونوهت المصادر الثلاثة، في ذات الوقت، بأنها “لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس”.

وأشار أحدهم إلى أنه، لو كان لدى لدى الجيش أي دليل على أن ما حصل كان هجوما مدبرا، فإن السلطات الأمريكية كانت ستقرر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأمريكية والممتلكات الأمريكية في المنطقة.

وشدد المصدر، على عدم صدور مثل هذه الأوامر حتى الآن.

وكان الرئيس الأمريكي قد اعلن إن انفجار مرفأ بيروت يبدو هجوما مروعا، وأضاف أن “بعض الجنرالات يرجحون وقوع هجوم أو انفجار قنبلة من نوع ما في بيروت”.

وأعرب ترامب عن تعازيه للبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، وصفه بأنه “هجوم”، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن “الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان… سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب”.

وأضاف: “مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما”.