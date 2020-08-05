ارجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أب الحالي

قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس الجاري.

المحكمة الخاصة بلبنان تقرر إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري إلى 18 أغسطسضاحي خلفان يتهم حسن نصر الله بانفجار بيروت ويربطه بقضية اغتيال الحريري

وأشارت المحكمة الخاصة في بيان لها، إلى أن “قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء”.

يذكر أنه، كان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.