احزان نجوم الغناء اللبناني على ضحايا انفجار بيروت

أعرب العديد من نجوم الغناء اللبناني عن بالغ الحزن والالم، جراء الانفجار الهائل الذى هز العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، واوقع اكتر من مئة قتيل وخمسة الاق جريح.

وفيما يلى ابرز ما قال هؤلاء النحوم:

وائل جسار

كشف النجم وائل جسار أنه وزوجته وأولاده بخير بعد الحادث الأليم الذى وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت، وأضاف: ربنا يرحم ضحايا الانفجار، مشيرا إلى أن بيته تأثر بما حدث، ولكن لم تحدث أى خسائر.

وقد توجه بالشكر الى كل أصدقائه وزملائه من داخل الوسط الفنى وخارجه، الذين اطمأنوا على صحته بعد حدوث الانفجار الأليم، مختتما حديثه: شكرا مصر والوطن العربى كله.

هيفاء وهبي

وقالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى إن منزلها الواقع ‏فى وسط العاصمة بيروت سقطت واجهته الزجاجية؛ بسبب الانفجار الكبير الذى وقع أمس، لكنها لم تكن ‏متواجدة بداخله.

وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها “أسود فاتح” خلال وقوع الانفجار، وكانت ‏بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات فى منزلها أصبن بجراح فى ‏الوجه والرأس بعد سقوط الزجاج عليهن، وتم نقلهن لأحد المستشفيات ببيروت.‏

راغب علامة

وقد عبر النجم اللبنانى راغب علامة، عن حزنه على الأوضاع التى وصلت إليها لبنان والتفجيرات الأخيرة التى دمرت ميناء بيروت، وراح ضحيتها عدد كبير من الضحايا بين قتيل ومصاب، وبكى راغب على حال وطنه بنشر صورة لعين تدمع وداخلها انعكاس لصورة علم لبنان، فيما كتب عليها كلمات أغنيته “حبيبتنا يا بيروت”.

عاصى الحلانى

قال المطرب عاصى الحلانى، إن بيروت عم تبكى، بكل ما تحمله الكلمة من معنى ما حدث وما رأيته بأم العين.

وأضاف: “اليوم شبيه بإعصار لم أرَ طول سنوات الحرب مثل هذا المشهد، يا رب كن معنا على هذه الكارثة وكل ما حصل بسبب الاستهتار وعدم المسئولية للأسف، وختم كلامه قائلا: “الله يرحم الشهداء.. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

باسكال مشعلانى

وكشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلانى عن تفاصيل الأوضاع فى بيروت بعد حادث الانفجار الذى خلّف وراءه الكثير من القتلى والجرحى، قائلة: “الحمد لله أنا بخير ولكن الأقارب يتواجدون فى المستشفى حاليا بعد تعرضهم لعدة إصابات”.

دوللى شاهين

كما قالت المطربة دوللى شاهين، إنها متواجدة فى لبنان حاليا، وإن منزلها تهشمت فيه أجزاء كبيرة، وانهار كل الزجاج الموجود به؛ بسبب الانفجار الكبير الذى وقع فى العاصمة بيروت.

دومينيك حورانى

وقالت دومينيك فى رسالة طمأنينة لجمهورها فى الوطن العربى، إنها نجت هى وأسرتها من هذا الحادث بأعجوبة وإنهم جميعًا بخير، ولكنهم أصيبوا ببعض الجروح، والتى نُقلوا على أثرها للمستشفى؛ لعمل الإجراءات الطبية اللازمة وبعض الإسعافات الأولية.

وأضافت دومينيك قائلة: كنا نمكث داخل منزلنا، ومن قوة الانفجار سقطت شظايا بعض الواح الزجاج على أنا وابنتى وكان ممكن نموت، والحمد لله نحن بخير، ونتمنى لجميع اللبنانيين الصحة والسلامة.