اجواء صيفية عادية في اغلب مناطق المملكة اليوم

تكون الأجواء، اليوم الاربعاء، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 20 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 15، وفي مناطق البادية 35 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 38 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 26، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية.

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