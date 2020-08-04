فاعتبروا يا اولي الالباب !!!

يقول الشاعرالعربي :-

امن السياسة ان يقتّل بعضنا – بعضا ليدرك غيرنا الامالا

اوكلما طمع القوي شراهة – اكل الضعيف تحيفا واغتالا

ماذا جرى بيني وبينك قبل ذا – مما يجر خصومة وجدالا .

جاء ليصلح ما افسده غيره فوقع في المحظور.. الجندي والمعلم في الاردن خط احمر، لان هؤلاء يمثلون عبق التاريخ المشرف للوطن، فالمعلم هو الذي يحصن الجبهة الداخلية ولاءا وانتماءا، والجندي هو الذي يحمي الحدود والثغور.. كلاهما الجندي والمعلم يكملان الدور الوطني، لهذا فاحترام المعلم واحترام الجندي هما عقيدة فُطر عليها ابناء الاردن.

ان قيام الحكومة باتخاذ قرارات متعجلة وبدون تروٍ هو مشكلة بعينها وليست حلاً لمشكلة.. اليس في هذه الحكومة وزير صريح يقول للرئيس: هذا الوقت ليس مناسبا للدخول في صراعات داخلية، واشعال حرائق في كافة محافظات وساحات الوطن.

نقابة المعلمين كتلة صلبة والكثيرون من الاهالي يقفون خلفها لان مطالبها عادلة، لهذا على الحكومة ان تتدارك الامور قبل استفحالها وتتراجع عن قراراتها الاخيرة، حفاظا على استقرار الوطن الذي هو الاهم من اي امر آخر.

ان زعزعة الجبهة الداخلية سترفع سقف المطالب يوميا، وهتافات: ارحل يارزاز هي اول الغيث، ولا نعلم ماذا بعد ؟

دولة الرئيس – اذا كنت لاتملك ولاية القرار فالافضل لك ان تسجل موقفا وطنيا وتستقيل حفاظا على ارث والدك، وماتبقى من شعاراتك.. فشعار النهضة الذي كنت تطرحه صباح مساء تبين لنا انه ثوب فضفاض ولن يتحقق في عهدكم الميمون، فنحن بامس الحاجة الى الاستقرار في ظل اقليم مضطرب بالاحداث، ولسنا في وارد تأزيم الداخل بدل ان نصلب جبهتنا الداخلية التي نقف عليها لمواجهة العاديات.

فيا خريجي هارفرد ترفقوا في هذا الوطن، وشكرا لخريجي بيروت العربية وبغداد ودمشق والقاهرة وباكستان الذين بنوا وطنا، وتذكروا ان هتافات الدوار الرابع هي التي اسقطت حكومة الملقي وجاءت بهذه الحكومة العتيدة.

وعليه.. فالمعلمون والجنود لهم في كل بيت حضورهم المقدر من قبل الشعب الاردني، والاقتراب من المساس بهذا التابو يعتبر من المحرمات التي تعود على اصحابها بعواقب وخيمة.. فاعتبروا يااولي الالباب !!!

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