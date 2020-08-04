عودة الأجواء الى طبيعتها الصيفية العادية في أغلب المناطق

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 32 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 38 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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