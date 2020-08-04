تصدع منزل هيفاء وهبي نتيجة الانفجار الرهيب في بيروت اليوم

قالت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، إن منزلها الواقع ‏فى وسط العاصمة بيروت قد تصدع،متأثرا بالانفجار الذى وقع مساء اليوم، لكنها لم تكن ‏متواجدة بداخله. ‏

وأضافت هيفاء أنها كانت تصور مسلسلها “أسود فاتح” خلال وقوع الانفجار، وكانت ‏بعيدة عن موقع الحادث، إلا أن العاملات الفلبينيات فى منزلها أُصبن بجراح فى ‏الوجه والرأس، ونُقِلن إلى المستشفى. ‏

وقد انتابت حالة من الرعب الشديد الممثلين الذين يصورون مسلسل “أسود فاتح” حاليا ‏فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعدما حدث الانفجار الضخم هناك، حيث عاد ‏جميع الممثلين للتصوير الأيام الماضية عقب انتهاء جائحة كورونا.‏

وقد اكد الفنان عمر السعيد، الذى يصور هناك حاليا، أنه على الرغم من بُعد مكان التصوير عن مكان الانفجار، إلا أن الجميع شعر بهزة أرضية كبيرة، بعثت الخوف فى قلوب الجميع، مشيرا إلى أن الجميع بخير، وأن الممثلين بخير والحمد لله.

كما أكدت الفنانة رانيا منصور، أنها كانت فى أحد المولات وقت الانفجار، ثم تفاجأت بتهشم الواجهات الزجاجية، مشيرة إلى أن ما حدث كان يفجع القلوب -على حد وصفها، موضحة أن جميع الممثلين بخير، رغم ان الفندق الذى ينزل فيه ممثلو المسلسل تهشمت واجهاته الزجاجية.