وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء شفاء 24 حالة، مقابل تسجيل 6 إصابات بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1224
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بدء امتحانات الشامل العملية لـ 10018 طالبا وطالبة يوم غد

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