بدء امتحانات الشامل العملية لـ 10018 طالبا وطالبة يوم غد

يبدأ يوم غد الأربعاء الامتحان العملي للشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية للعام الحالي.

وأعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، أن عدد الطلبة المشتركين في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية للعام الحالي بلغ 10018 طالبا وطالبة من 49 كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية.

وأضاف أنه سيتقدم للامتحان 1203 طلاب بموجب الخطط الدراسية القديمة، والبالغ عددها 102 تخصصاً و 8815 طالبا وطالبة سيقدمون للامتحان وفقاً للخطط الدراسية الجديدة وعددها 81 تخصصاً. وسيتقدم للامتحان العملي، خلال الفترة من يوم غد ولغاية 11 آب الحالي 7965 طالبا وطالبة؛ حيث تم اعتماد 35 مركزاً للامتحان العملي الذي يشارك فيه 95 لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها 820 فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبامكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية. ودعا الدكتور الزعبي جميع الطلبة إلى ضرورة مراعاة الشروط والمتطلبات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى الامتحان.

أما عن الامتحانات النظرية، فبين الزعبي أنها ستعقد خلال الفترة من 15 آب الحالي ولغاية 23 منه، بحيث يكون يوم السبت الموافق 15 آب موعداً للورقة الأولى، ويوم الثلاثاء 18موعد تقديم الورقة الثانية، أما الورقة الثالثة فيكون موعدها يومي السبت والأحد الموافق 22 و23 من نفس الشهر.

وبين الزعبي أنه تم اختيار 14 مركزاً للامتحان النظري موزعة على جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن الامتحانات النظرية ستعقد على جلسات مختلفة، وسيتم إعلان أرقام الجلوس التي تتضمن تحديد مركز الامتحان وموعد الجلسة لكل طالب مطلع الأسبوع المقبل، داعيا الطلبة إلى ضرورة الاطلاع على تعليمات الامتحان والإرشادات المدونة على أرقام الجلوس والالتزام بها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة