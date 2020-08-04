الدفاع المدني يتعامل مع مئات الحرائق والحالات الإسعافية بعطلة العيد

تعاملت كوادر الدفاع المدني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك مع 6132 حالة إسعافية مختلفة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير 1553 مركبة ومنشأة وموقعاً في مختلف المحافظات، من خلال فريق المواد الخطرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، اليوم الثلاثاء، انه تم التعامل مع 795 حريقاً لمحاصيل زراعية وأشجار حرجية ومثمرة واعشاب جافة أتت على مساحات واسعة من الأراضي، لافتا إلى أن سرعة الاستجابة كان لها دور في إخماد تلك الحرائق، كما تم التعامل مع 460 حادث إنقاذ.

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