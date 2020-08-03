الرزاز يشكّل فريقاً لكشف حيثيّات حادثة التسمّم في عين الباشا

عمان 3 اب(بترا)- قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، اليوم الاثنين، تشكيل فريق برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق؛ للوقوف على جميع حيثيّات حادثة التسمّم في لواء عين الباشا، وما تبعها من قضايا كصلاحيّة المواد الغذائيّة في المستودعات، وعمليّات التخزين وغيرها.

ويضمّ الفريق إلى جانب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير المياه والريّ، ووزير العدل، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، ونائب رئيس الجمعيّة العلميّة الملكيّة.

وأوعز رئيس الوزراء للفريق باستخدام جميع الصلاحيّات المتاحة وفق أحكام التشريعات، والاستعانة بمن يلزم من مؤسّسات وأشخاص من أجل تحديد المسؤوليات، وبيان أوجه الخلل والتقصير، في حال وُجِدت، لمعالجتها، ومحاسبة المتسبّبين بها، سواء أكانوا من القطاعين العام والخاصّ، وفق أحكام القانون.

وحدّد رئيس الوزراء مهلة أسبوعين للفريق لإنجاز المهام المنوطة به.

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