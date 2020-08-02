57 حالة تسمم غذائي بمخيم البقعة، وإغلاق 11منشأة غذائية هناك

أعلن مدير مديرية صحة البلقاء، الدكتور وائل العزب، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الحالات المؤكد إصابتها بتسمم غذائي في لواء عين الباشا إلى 57.

وقال العزب،في تصريحات تلفزيونية، إنّ الإصابات من مختلف الفئات العمرية، وأوضاعهم الصحية ما بين متوسطة إلى جيدة وأمورهم مستقرة وتم إدخالهم إلى أقسام مستشفى الأمير حسين.

وكان الدكتور العزب قد اعلن في وقت سلبق، أن 30 حالة وصلت لمستشفى الامير حسين بلواء عين الباشا مصابة بتسمم غذائي، نتيجة تناولها وجبات جاهزة من احد المطاعم العاملة في مخيم البقعة .

واضاف العزب لوكالة الأنباء الاردنية، اليوم الاحد، ان الحالات التي وصلت تراوحت ما بين الحسنة والمتوسطة وجميعها مستقرة.

وكان مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، قد اعلن امس ان الفرق المختصة قامت بإغلاق 11منشأة غذائية حتى الآن في منطقة البقعة، بعد تسجيل عدد حالات تسمم غذائي وجاري الكشف على عدد اخر من المنشآت لاتخاذ الإجراء المناسب بحق المخالف منها .

وأضاف الدكتور مهيدات يقول ان الفرق المختصة قامت باخد عينات لتحديد مصدر التسمم واخذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وقد رجح مهيدات إنّ يكون مصدر إصابات التسمم غذائي في لواء عين الباشا هو مركز توزيع اللحوم.

وقال مهيدات، إنّ مصدر الإصابات وجود لحوم ودجاج يستخدم في الشاورما فاسدة، قائلا: “ستصدر النتائج المخبرية اليوم”.

وأشار إلى أن وجود بعض حالات التسمم لا يعني ضعف في جهاز الرقابة.

وبين مهيدات، أنّ هناك تشاركية كاملة في المرقبة والجولات التفتيشية، لكن اتساع مناطق الرقابة والتفتيش مع اهمال بعض أصحاب المنشات الغذئية في الحفاظ على نوعية المواد المستخدمة والمقدمة للمواطن أدت إلى ما حدث من تسمم غذائي.

وأكّد، أنّ القانون سيطبق على جميع المتسببين.