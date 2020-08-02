اجواء حارة في اغلب المناطق اليوم وغداً، وانخفاض بعد غد

تكون الأجواء اليوم الاحد، حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم الاثنين، حارة نسبياً في اغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة . ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 19، وفي مرتفعات الشراة 30 – 18، وفي مناطق البادية 38 – 24، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 28، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية.

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