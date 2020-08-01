وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 10 حالات، مقابل تسجيل 15 إصابة بالكورونا غير محلية ليصبح العدد الكلي بالاردن 1208
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جرينتش+2 01:32
في رسالة جديدة بعثتها اليوم عبر الأمم المتحدة.. إسرائيل تتعهد بعدم استهداف عناصر حزب الله في سوريا بشكل نهائي

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