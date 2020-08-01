شهر آب يبدأ بانخفاض على درجات الحرارة اعتبارا من اليوم

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم الأحد، حارة نسبياً في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون معتدلة ليلاً في أغلب مناطق المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الاثنين انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 31 – 16، وفي مناطق البادية 40 – 23، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الأغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة.

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