وزير الصحة : وفاة ثانية مرتبطة بحادثة التسمم الغذائي بالبقعة

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابرن اليوم الجمعة، عن تسجيل وفاة ثانية لاربعيني في البقعة متأثرا بحالة التسمم الغذائي الجماعي .

وأضاف الدكتور جابر لوكالة (بترا)، ان المتوفى راجع مستشفى السلط الحكومي يوم امس وكان يعاني من جفاف حاد وفشل بوظائف الرئتين وفشل كلوي وارتفاع حاد في درجة الحرارة .

واشار الدكتور جابرالى ان الوزارة حولت المتسببين في حادثة التسمم الى المدعي العام ليتم اخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين أيا كانوا والتي نتج عنها وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات و 826 إصابة، اضافة الى لحالة وفاة اليوم

من جانبه، قال مدير طب شرعي البلقاء الدكتور وائل الحياصات، إن مدعي عام محافظة البلقاء أمر بتشكيل لجنة طبية لتشريح جثة الأربعيني المتوفى إثر حادثة تسمم عين الباشا.

وأوضح الحياصات، في حديث لموقع هلا، أن اللجنة ستتكون من؛ الدكتور وائل الحياصات والدكتور علي البقور والدكتور زيد العزة.

وبيّن الحياصات أن المتوفى راجع المستشفى أكثر من مرة إثر تسممه، وأن وضعه الصحي ساء اليوم مما أدى إلى وفاته.

وأشار الحياصات إلى أن زوجة وابنة المتوفى أصيبتا بالتسمم، وأن زوجته ترقد في العناية الحثيثة.