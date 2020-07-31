لجنة تسعير المشتقات النفطية تعلن أسعار المحروقات لشهر آب

اعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، أسعار المحروقات لشهر آب المقبل.

وقررت اللجنة ان سعر بيع البنزين أوكتان (90) سيكون خلال شهر آب القادم 655 فلسا للتر والبنزين أوكتان (95) 875 فلسا للتر، وسعر مادتي السولار والكاز 465 فلسا للتر. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته اليوم الجمعة لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-31 آب القادم)، وتم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تموز ومقارنتها بمثيلاتها لشهر حزيران الماضي.

وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز البترولي المسال عند سعر 7 دنانير ، كما تم تعديل سعر بيع باقي المشتقات النفطية بما يعكس الأسعار العالمية لهذه المشتقات.

