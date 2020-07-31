فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد تتصدى لحريق امتد من فلسطين المحتلة إلى الأراضي الأردنية

تشهد منطقة القرن بلواء الأغوار الشمالية هذه الأثناء حالة من الاستنفار في مديرية دفاع مدني غرب اربد، وذلك نتيجة حريق كبير اندلاع ظهر اليوم الجمعة في الأراضي المحتلة المحاذية لمنطقة القرن التابعة لبلدية شرحبيل بن حسنه، وامتد إلى عدد من الأراضي الحدودية.

وقال مصدر إن تعزيزات من فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد قد تم إرسالها إلى منطقة القرن للتعامل مع الحريق الكبير المحاذي للحدود الأردنية بعد أن امتد إلى الأراضي الأردنية .

وقد أعرب مزارعون عن قلقهم من ان تمتد النيران إلى الأراضي الأردنية في بلدة القرن وإلحاق الضرر في الأراضي الزراعية، مؤكدين بأن الحرائق تتكرر كل عام من داخل الأراضي المحتلة .

يشار الى ان مناطق الأغوار الشمالية كانت قد تعرضت خلال السنوات الماضية وهذا العام لحرائق هائلة امتدت من الأراضي المحتلة إلى الأراضي الأردنية، وأدت إلى خسائر كبيرة في مزارع وادي الأردن.