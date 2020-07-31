تركي الفيصل يكشف دور السعودية والمخابرات الامركية وابن لادن في محاربة السوفييت بأفغانستان

في عيد الاضحى المبارك، عيد التضحية والفداء.. تتقدم "المجد" من الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 11:39
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