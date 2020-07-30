وزير الصحة يقرر تحويل المتسببين بحادثة التسمم الغذائي في عين الباشا إلى المدعي العام

عمان 30 تموز(بترا)- قرر وزير الصحة، الدكتور سعد جابر تحويل المتسببين في حادثة التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا إلى المدعي العام.

وقال الدكتور جابر لوكالة الانباء الاردنية(بترا) اليوم الخميس، إن الوزارة وبعد استكمال التحقيق وعمليات الكشف على مرافق المطعم، قررت تحويل المتسببين في الحادثة الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين.

وكانت وزارة الصحة قد شكلت لجنة تحقيق موسعة بحادثة التسمم التي نتج عنها وفاة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، و826 إصابة غادرت معظمها المستشفى باستثناء 40 حالة لازالت تحت العلاج.

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