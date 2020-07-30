وكالة الأناضول التركية المعادية تعلن"بعبارات حاقدة" وصول قوات مصرية لمساندة الجيش السوري ضد عصابات المسلحين
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جرينتش+2 04:06
اصدقاء “المجد” يهنئون بعيد الاضحى

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