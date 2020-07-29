8 دول تمنع و7 اخرى تسمح.. الانقسامات العربية المؤسفة تتمدد حتى تطال صلاة عيد الاضحى!!

قررت 8 دول عربية، حتى مساء امس الثلاثاء، منع إقامة صلاة عيد الأضحى، الجمعة، في عموم المساجد والساحات؛ خشية تفشي فيروس كورونا، بينما قررت 7 أخرى إقامتها جزئيا أو كليا، فيما لم تعلن 7 متبقية عن موقفها بعد.

وقد جاء الموقف من أداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة على النحو التالي:

أولا: المنع.. 8 دول

1- البحرين

قررت إدارة الأوقاف بالبحرين، قصر أداء صلاة عيد الأضحى على المنازل، مع رفع التكبيرات من كافة مساجد المملكة، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس.

2-المغرب:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، منع صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل من دون خطبة، كإجراء احترازي.

3- الجزائر:

قالت اللجنة الوزارية للفتوى، عبر بيان، إن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

4- سوريا:

أعلنت وزارة الأوقاف عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق؛ يلافيا لزيادة تفشي الوباء.

5- سلطنة عمان:

قررت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة “كورونا” الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

6-الإمارات:

أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة

7- مصر:

أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، السماح بأداء صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

8- العراق:

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة، في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي “الفيروس”. وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

ثانيا: السماح الجزئي أو الكلي.. 7 دول

1- لبنان: وفق بيان للإفتاء اللبنانية، ستقوم الصلاة الرئيسية في جامع محمد الأمين (بالعاصمة).

ودعت الأوقاف الإسلامية في لبنان في البيان ذاته، المصلين بالالتزام بالشروط الصحية لأداء صلاة الأضحى وصلوات الجماعة في المساجد بالوضوء بالمنزل وفحص قبل دخول المسجد ووضع الكمامات وإحضار سجادة صلاة خاصة والتباعد ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى.

2- السودان: أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، ، السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في الجوامع والساحات العامة، وفق شروط صحية محددة، بسبب جائحة كورونا.

3- فلسطين: قررت الحكومة الفلسطينية، إقامة صلاة عيد الأضحى، في الساحات العامة.

وشدد المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان على أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية خلال إقامة الصلاة بالساحات، واختصار مدة الخطبة.

4- الكويت:

قال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بشروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

5- الأردن:

أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد الماضي، إقامة صلاة عيد الأضحى، في كافة جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة.

6- السعودية:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر بيان في 13 يوليو/ تموز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيئة فقط (دون تحديدها).

وأفادت الوزارة، الأحد الماضي، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

7- قطر:

أعلنت السلطات القطرية، الأحدالماضي، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي “كورونا”، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

ثالثا: 7 دولة لم تعلن مواقفها

بقيت 7 دول عربية لم تعلن رسميا بعد مواقفها من أداء صلادة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة، هي: ليبيا، اليمن، تونس، الصومال، موريتانيا، جييوتي وجزر القمر.