في تموز بتغلي الميه بالكوز.. استمرار تأثير الموجة الحارة اليوم وغدا

تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير الموجة الحارة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (6-7) درجات مئوية.

وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والفرصة مهيأة لسقوط زخات من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفرصة ضعيفة لسقوط زخات من المطر في أجزاء محدودة ومتفرقة من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

ويطرأ الجمعة، انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار أحياناً خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 39 – 26 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 23، وفي مرتفعات الشراة 36 – 21، وفي مناطق البادية 44 – 28، وفي مناطق السهول 39 – 26، وفي الاغوار الشمالية 42 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 31، وفي البحر الميت 43 – 31، وفي خليج العقبة 43 – 30 درجة مئوية.

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