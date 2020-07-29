فك الحجز التحفظي عن اموال شركة مناجم الفوسفات

قررت محكمة استئناف عمان اليوم الأربعاء، فسخ القرار المستعجل الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة، وبما يترتب عليه فك الحجز التحفظي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وقالت الشركة في الافصاح الجديد الذي ارسلته الى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان، إن قرار الفسخ جاء بعد استئناف الشركة، لقرار الحجز الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في المحكمة في الدعوتين المقامتين عليها من أحد البنوك المحلية بوصفها شريكا من ضمن الشركاء المساهمين والكافلين لشركة الأبيض للأسمدة والكيماويات.