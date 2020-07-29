عجايب.. مصر السيسي تُخضع تجارة المخدرات والدعارة لضريبة الدخل!!

قررت السلطات المصرية إخضاع تجار المخدرات والدعارة إلى ضريبة الدخل، في حال القبض عليهم.

جاء ذلك حسبما أكد رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية المصرية، سعيد فؤاد.

فقد قال “فؤاد” امس الثلاثاء، إنه سيتم “إخضاع المضبوطات لضريبة الدخل، وتجرى محاسبة الشخص المضبوط، مثله مثل الممول الذي يزاول نشاطا، حتى وإن كان هذا النشاط غير قانوني”.

وتابع خلال مداخلة على “التلفزيون المصري”، أنه في حال اعتراف تاجر المخدرات أنه يزاول هذا النشاط منذ مدة زمنية محددة، “يتم أخذ ضريبة منه على هذه المدة، لأن الإقرار سيد الأدلة، والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه”.

وقال لا فُض فوه: “بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها (نأخذها) من اعترافه، كون التقدير هنا باطل، ولكن الإقرار منه هو الذي يحدد قيمة الضريبة، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وكذلك يجري هذا مع قضايا الدعارة والسلاح”.