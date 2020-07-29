إرادة ملكية بإجراء الانتخابات النيابية، والهيئة المستقلة للانتخاب تحدد يوم 10 تشرين الثاني القادم موعداً لإجرائها

عمان 29 تموز (بترا) – قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

ويأتي هذا القرار استنادا لأحكام المادة (34) من الدستور الاردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب و تعديلاته رقم (11) لسنة 2012 .

وكانت الارادة الملكية السامية قد صدرت اليوم بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، وفق أحكام القانون.

وعلى الفور، صرح الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إنه على ضوء صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات، فإن مجلس مفوضي الهيئة سيعقد اجتماعا الواحدة ظهر اليوم لتحديد موعد لاجراء الانتخابات.

و أكد المومني إن الهيئة جاهزة لإجراء الانتخابات وفق المدد القانونية.

ومن جانبه، اوضح رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، الدكتور نوفان العجارمة، إنه بناءً على الإرادة الملكية السامية التي صدرت اليوم والتي أمر فيها جلالة الملك بإجراء الانتخابات، فإنه يترتب على الارادة الملكية أمران.

وأوضح العجارمة، خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأمر الأول الذي يترتب على الإرادة الملكية، أنه قد تم حسم خيار عدم التمديد للمجلس الحالي.

أما الأمر الثاني، فبين العجارمة أن الانتخابات سوف تجري هذا العام، وحسب المدد الإجرائية المطلوبة في قانون الانتخاب من المتوقع ان تكون بعد منتصف شهر تشرين الثاني ويجب أن لا تتجاوز بداية كانون الاول،

وأضاف: “في كل الاحوال، فان صدور الارادة الملكية السامية اليوم لا تعني حل مجلس النواب ولا تعني استقالة الحكومة، كما لا تعني ايضا بقاء المجلس او بقاء الحكومة، فحل المجلس واستقالة الحكومة لها أحكام خاصة في الدستور”.