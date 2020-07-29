حالات التسمم بلغت 826 حالة.. اتلاف 150 كغم مواد غذائية بمطعم “عين الباشا” واغلاقه بشكل كامل

قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات إن الفرق المختصة قامت باتلاف مواد غذائية جاهزة للأكل في المطعم المتسبب بحالات تسمم قدّرت كميتها بـ 150 كغم، بعد إغلاق المطعم بشكل كامل.

وبيّن مهيدات، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أنّ المؤسسة اتخذت إجراءات كشف كامل على وحدات المطعم، حيث تبيّن تعطل وحدة التبريد الموجودة داخل المشغل لتحضير الشاورما والتحفظ على جميع المواد المحضرة داخل المطعم وغير الجاهزة للأكل.

وأشار الى أنّ الفرق تحركت منذ صباح امس الثلاثاء لعمل الدراسة المسحية لمطاعم ولمصادر قد تكون تسببت باحداث التسمم الغذائي والتي نقله على إثره عشرات الحالات إلى المستشفيات في المنطقة.

ولفت مهيدات إلى أنّ نتائج الفحوصات المخبرية بينت وجود مؤشرات التلوث في بكتيريا تشير إلى تدني مستوى الممارسات الصحية والنظافة في المنشأة الغذائية، وجراثيم ممرضة تحتوي على منسوب عالي من البرتوين تتواجد في اللحوم والدواجن والبيض، وتزيد خصوبة هذه البيئة الغذائية لنمو البكتيريا في حالات ارتفاع درجات الحراراة كما كان خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن المطعم كان قد تلقى أمرا بالاغلاق في 27/6 الماضي، حسب ما هو مسجل عند المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء، وعلى إثرها تم اغلاقه، إلا أنّه تم فتحه لاحقاً لغايات تصويب السلبيات الحرجة التي وجدت آنذاك، لافتاً إلى أنّه وبالرغم من ايقاع الانذار على المنشأة “لكن لم يتم الالتزام بالشكل المطلوب قانونياً”.

وشدّد المهيدات على أنّ المؤسسة مستمرة بالبرامج الرقابية وخصوصا خلال الأيام القادمة، المتوقع فيها ارتفاع لدرجات الحرارة، مؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية.

ومن جمنبه، أوضح وزير الصحة الدكتور سعد جابر أنّ عدد الحالات التي راجعت المستشفيات بسبب التسمم الغذائي في منطقة عين الباشا ولغاية الساعة الواحدة والنصف ظهراً من الأربعاء بلغ 826 حالة، أدخل منها 438 حالة إلى المستشفيات، وغادرها لاحقاً 117 حالة.

وبيّن جابر، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، مساء اليوم، أنّه تم رصد حالات التسمم الغذائي منذ يوم الإثنين لعائلة واحدة مكونة من 7 أشخاص ظهرت عليها أعراض الإصابة.

وأشار إلى أنّ الحالات بدأت بالتزايد في مراجعة مستشفى الأمير حسين، حيث بلغ عددها 85 حالة.

واستدعت – بحسب جابر – الأعداد الكبيرة المراجعة للمستشفى توزيع، المصابين على مستشفيات محافظة البلقاء، واستدعاء أطباء للتعامل مع الحالات.

وأضاف جابر : أنّ عدد من تبقوا في المسشفيات 321، لا زالوا يتلقوا العلاج، مشيراً إلى ان معظم الحالات دخلت إلى مستشفيات وزارة الصحة، فيما أدخل بعض المرضى مستشفيات خاصة بناءً على رغبتهم، أو على دخولهم الأول بعد ظهور أعراض الإصابة.

وأشار جابر إلى تسجيل حالة وفاة لطفل تعرض للتسمم، و4 حالات نقلوا إلى العناية الحثيثة للعلاج والمراقبة، وحالاتهم تميل للاستقرار.

وبيّن جابر وضمن الإجراءات الاستقصائية التي عملت عليها فرق وزارة الصحة، أنّه قد تم فحص 56 عينة في المختبرات الصحيّة، وأظهرت 9 عينات وجود جراثيم غذائية.

وقال وزير الصحة إنّه وبالتعاون مع وزارة المياه والري أجرت الفرق الفنية المتخصصة اجراءات احترازية في منقطة البقعة لفحص عينات المياه من مصادر مختلفة حيث أظهرت جميعها، مطابقتها لمواصفات المياه المعروفة، وسلبية نتائجها.

وشدد جابر في ختام حديثه على أنّ الوزارة قامت بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكّداً على أنّ “كلّ مقصر سوف يحاسب”.