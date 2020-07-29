تهنئة عقباوية شفافة بعيد الاضحى

من مدينة العقبة، الثغر الاردني الباسم، وردت من الزميل والصديق العزيز عبد الهادي الراجح التهنئة الشفافة التالية..

الاستاذ ابا المظفر المحترم

يسرني ويسعدني ان اتقدم اليكم، ومن خلالكم لاسره المجد وكل قرائها في وطننا العربي الكبير، باسمى ايات التهاني والتبريك بحلول عيد الاضحى المبارك.

اسأل الله القدير ان يعيده عليكم وعلى امتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات، وقد تحقت الاماني وتوحدت الكلمه وتحررت فلسطين، قلب امتنا العربيه وطريق الوحده، على يد جمال عبدالناصر جديد..

وكل عام وانتم واسرتكم الكريمه وشعبنا وامتنا بالف خير .