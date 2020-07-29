الغذاء والدواء: ضبط كمامات قماشية وجلدية غير مجازة

ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش التابعة لمديرية المستلزمات والأجهزة الطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مخيطة غير مرخصة في منطقة خلدا تقوم بتصنيع كمامات قماشية وتقوم بوضع وتقليد علامات لماركات عالمية، وتم ضبط جميع المواد الأولية والكمامات غير المجازة في الموقع.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إن حملات التفتيش تأتي انطلاقا من حرص المؤسسة على صحة وأمن المواطن، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين وأنه لا تهاون مع أي مخالفة يتم ضبطها أو الإبلاغ عنها.

ودعا مهيدات المواطنين الى ضرورة التأكد من مصدر أي منتج قبل شرائه، وعدم التردد في إيصال أي معلومة أو ملاحظة للمؤسسة من خلال وسائل الاتصال المعلن عنها وعلى مدار الساعة.