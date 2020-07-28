ارتفاع الحالات الى 320.. وزير الصحة يتفقد المصابين بحالات تسمم في لواء عين الباشا

قال مدير صحة البلقاءن الدكتور وائل العزب إن حالات التسمم المصابة بعد تناولها وجبات “شاورما” ارتفعت إلى 320 إصابة.

وبيّن في حديث صحفي أن الحالات تم توزيعها على مستشفيات المحافظة؛ مستشفى الأمير الحسين، والسلط، والشونة الجنوبية، ومستشفى الأميرة إيمان في دير علا، وبعض المستشفيات خارج المحافظة في جرش والبشير.

ولفت العزب إلى أن جميع الإصابات تراوحت بين حسنة ومتوسطة، عدا حالتين نقلتا للعناية الحثيثة بهدف المراقبة والعلاج.

وأشار إلى أن جميع الإصابات، تناولت من المطعم ذاته في عين الباشا، حيث تعاملت الوزارة معه وفق الأصول القانونية ورصد عيّنات من المواد الموجودة والكوادر، فيما تم اغلاق المطعم وتشميعه وتحويل مالكه إلى القضاء.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد جابر قد اطأن، اليوم الثلاثاء، على الحالات المصابة بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات جاهزة من احد المطاعم العاملة في لواء عين الباشا مساء أمس، .

واوعز الدكتور جابر، الى ادارة مستشفى الامير حسين بالبقعة بمتابعة المصابين الراقدين على اسرة الشفاء وتقديم الرعاية الطبية الفضلى حتى مثولهم للشفاء، كما اوعز الى ادارة المستشفى بتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الحسين في السلط لتقديم العلاج لهم وتحويل اي حالة تستدعي المتابعة.

واضاف انه تم الايعاز الى الجهات المعنية بمتابعة مصدر الاصابة لأخذ عينات واجراء الفحوص المخبرية والوقوف على الأسباب المباشرة للتسمم.

واكدت الوزارة ان مجمل الإصابات المدخلة بلغت اول الامر 74 إصابة، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشيرة الى ان المرضى الذين تم ادخالهم الى المستشفى يتمتعون بوضع صحي جيد ومستقر ومن المتوقع ان يغادروا المستشفى خلال الساعات القادمة.

من جهته، قال متصرف لواء عين الباشا الدكتور حاكم الخريشا في تصريح صحفي، انه بعد ورود معلومات من دفاع مدني عين الباشا مساء امس، بوجود 7 حالات تسمم من عائلة واحدة نتيجة تناول وجبات جاهزة من احد المطاعم العاملة في اللواء، تحركت لجنة السلامة العامة بمتصرفية اللواء وتم اخذ عينات من المواد الموجودة لفحصها وتم إغلاق المطعم تحفظا بعد بدء الحالات بالازدياد.